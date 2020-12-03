Украина готова увеличить свой вклад в операции НАТО

Фото: Андрей Таран (УНИАН)

Украина готовы увеличить национальные вклады в операции под руководством НАТО. Также Вооруженные силы Украины готовы больше привлекаться к планированию операций Альянса по урегулированию кризисов на ранних этапах.

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба Минобороны.

Он считает, что расширить горизонты партнерства с Альянсом позволит присоединение к Программе расширенных возможностей НАТО.

"Присоединившись к Программе расширенных возможностей НАТО, стремимся расширить горизонты нашего партнерства с НАТО, осознавая, что это "улица с двусторонним движением". Имеем лучшие возможности, но одновременно и обязательства для достижения общих целей", - отметил Таран

Министр напомнил, что Украина является первой страной среди партнеров, которая присоединилась к Силам реагирования НАТО.

"С 2010 года подразделения Вооруженных Сил Украины дежурят в Силах реагирования НАТО. Украина уже задекларировала оперативно-тактическую группу специального назначения и один транспортный самолет Ил-76 в NRF-2021", - сообщили в Минобороны.

Таран заверил, что даже в условиях российской агрессии Украина есть и будет надежным партнером НАТО.

В 2021 году Военно-морские силы Украины планируют присоединиться к операции "Морской охранник" в Средиземном море двумя патрульными катерами типа Island, а в 2023 году привлечь к участию в операции флагман ВМС Украины фрегат "Гетман Сагайдачный". Также в следующем году Украина планирует направить двух представителей ВСУ в миссию НАТО в Ираке.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усилит поддержку Украины на фоне агрессии Российской Федерации в Черном море.

Также сообщалось, что Украина рассчитывает на увеличение количества учений НАТО на своей территории.