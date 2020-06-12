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Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Новости » Политика     12.06.2020 - 17:07
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Альянс принял решение спустя 5 месяцев после подачи заявки Украиной

Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Украина получила статус партнера.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, указанный статус Украина получила заслужено.

"Этот день наступил. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!", - заявил Кулеба.

Напомним, заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО Украина подала ровно 5 месяцев назад - 15 января.

Среди прочего, участие в программе EOP предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.

Дальнейшим шагом, вероятно, станет предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, по словам украинских дипломатов, для этого нужно одобрение всех союзников.

Также РБК-Украина сообщало, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на существующую оккупацию Крыма и Донбасса.

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Автор: Роман Калиниченко

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