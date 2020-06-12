Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Альянс принял решение спустя 5 месяцев после подачи заявки Украиной
Украина стала участником программы партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Украина получила статус партнера.
Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
По его словам, указанный статус Украина получила заслужено.
"Этот день наступил. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе, благодаря которым это решение стало возможным. Украина наконец получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Мы делаем друг друга сильнее вместе!", - заявил Кулеба.
Напомним, заявку на участие в партнерстве расширенных возможностей НАТО Украина подала ровно 5 месяцев назад - 15 января.
Среди прочего, участие в программе EOP предусматривает расширенное сотрудничество в сфере разведки и предоставления возможности представителям стран-партнеров получать должности в штаб-квартире или в структурах НАТО.
Дальнейшим шагом, вероятно, станет предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО, по словам украинских дипломатов, для этого нужно одобрение всех союзников.
Также РБК-Украина сообщало, что Украина может вступить в НАТО, несмотря на существующую оккупацию Крыма и Донбасса.
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Автор: Роман Калиниченко