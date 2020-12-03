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Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО

Київ, Четвер 03 грудня 2020 12:10
Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО
Фото: Андрій Таран (УНІАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна готові збільшити національні внески в операції під проводом НАТО. Також Збройні сили України готові більше залучатися до планування операцій Альянсу з урегулювання криз на ранніх етапах.

Про це заявив міністр оборони Андрій Таран, передає пресс-служба Міноборони.

Він вважає, що розширити горизонти партнерства з Альянсом приєднання до Програмою розширених можливостей НАТО.

"Приєднавшись до Програми розширених можливостей НАТО, прагнемо розширити горизонти нашого партнерства з НАТО, усвідомлюючи, що це "вулиця з двостороннім рухом". Маємо кращі можливості, але одночасно і зобов'язання для досягнення загальних цілей", - зазначив Таран

Міністр нагадав, що Україна є першою країною серед партнерів, яка приєдналася до Сил реагування НАТО.

"З 2010 року підрозділи Збройних Сил України чергують у Силах реагування НАТО. Україна вже задекларувала оперативно-тактичну групу спеціального призначення і один транспортний літак Іл-76 в NRF-2021", - повідомили в Міноборони.

Таран запевнив, що навіть в умовах російської агресії Україна є і буде надійним партнером НАТО.

У 2021 році Військово-морські сили України планують приєднатися до операції "Морський охоронець" в Середземному морі двома патрульними катерами типу Island, а в 2023 році залучити до участі в операції флагман ВМС України фрегат "Гетьман Сагайдачний". Також у наступному році Україна планує направити двох представників ЗСУ в місію НАТО в Іраку.

Раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку України на тлі агресії Російської Федерації в Чорному морі.

Також повідомлялося, що Україна розраховує на збільшення кількості навчань НАТО на своїй території.

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