Украина готова помочь Беларуси преодолеть внутренний кризис, - Кулеба

Украина готова помочь Беларуси в преодолении внутриполитического кризиса без ослабления ее суверенитета и независимости. Демократическое и стабильное развитие Беларуси имеет ключевое значение для Украины и Европы.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время неформального заседания Совета Безопасности ООН по формуле Арриа.

Вместе с тем министр отметил, что Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Надеюсь, что каждая страна - прежде всего, это касается России - будет придерживаться такой же позиции и воздержится от любых действий, включительно с военным вторжением, которые способны еще больше дестабилизировать ситуацию в Беларуси", - подчеркнул он.

Кулеба добавил, что основными предпосылками восстановления стабильности в Беларуси является уважение к правам человека и диалог между властью, оппозицией и народом.

Напомним, недавно Кулеба отреагировал на обвинения со стороны Беларуси в якобы вмешательстве Украины в ее внутренние дела и пригрозил "жесткими шагами".

Кроме того, в украинском МИД состоялось рабочее совещание по ситуации в Беларуси.