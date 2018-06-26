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Интервью

Украина готова передать граждан РФ в обмен на заключенных украинцев, - Геращенко

НовостиОбщество    26.06.2018 - 17:37
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Москалькова не сможет посетить россиян в Украине, пока Денисова не встретится с украинскими политзаключенными в РФ

Украина готова передать Российской Федерации (РФ) всех заключенных россиян в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в России и оккупированном Крыму. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Мы готовы передать РФ граждан РФ в обмен на украинцев - пленников Кремля, в том числе украинцев - крымчан, незаконно удерживаемых Кремлем. Уверена, посещение Москвльковою гражданина РФ, лица с двойным гражданством (речь идет о Максиме Одинцове, - ред.) возможно в зеркальном случае", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что посетить Одинцова Москалькова сможет в случае, если украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой предоставят разрешение на встречу с Романом Сущенко в Лефортово.

Геращенко напомнила, что Москалькова, которая прибыла в Киев во вторник, 26 июня, внесенная в "черные списки" за незаконное посещение аннексированного Крыма и ей предоставили разрешение на въезд в качестве исключения.

 

В Киев прибыла российская омбудсвумен Т. Москалькова, которой ,как исключение, сняли запрет на в'ізд ( внесена в черные...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, российского омбудсмена Татьяну Москалькову во вторник, 26 июня, не впустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где она хотела встретиться с Максимом Одинцовым, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии Вооруженных сил РФ.

Омбудсмен РФ: по заключению врачей, угроз жизни Балуха нет Посольство Украины в РФ обратилось к ФСБ и Москальковой по вопросу визита омбудсмена к Сенцову
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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