Украина готова передать граждан РФ в обмен на заключенных украинцев, - Геращенко

Москалькова не сможет посетить россиян в Украине, пока Денисова не встретится с украинскими политзаключенными в РФ

Украина готова передать Российской Федерации (РФ) всех заключенных россиян в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в России и оккупированном Крыму. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко в Facebook.

Мы готовы передать РФ граждан РФ в обмен на украинцев - пленников Кремля, в том числе украинцев - крымчан, незаконно удерживаемых Кремлем. Уверена, посещение Москвльковою гражданина РФ, лица с двойным гражданством (речь идет о Максиме Одинцове, - ред.) возможно в зеркальном случае", - отметила Геращенко.

Она подчеркнула, что посетить Одинцова Москалькова сможет в случае, если украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой предоставят разрешение на встречу с Романом Сущенко в Лефортово.

Геращенко напомнила, что Москалькова, которая прибыла в Киев во вторник, 26 июня, внесенная в "черные списки" за незаконное посещение аннексированного Крыма и ей предоставили разрешение на въезд в качестве исключения.

В Киев прибыла российская омбудсвумен Т. Москалькова, которой ,как исключение, сняли запрет на в'ізд ( внесена в черные... Опубликовано Iryna Gerashchenko Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, российского омбудсмена Татьяну Москалькову во вторник, 26 июня, не впустили в Лукьяновское СИЗО в Киеве, где она хотела встретиться с Максимом Одинцовым, который после аннексии Крыма перешел из украинской армии Вооруженных сил РФ.