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Інтерв'ю

Російського омбудсмена не пустили до Лук'янівського СІЗО відвідати Одинцова

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 16:07
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru) 
Фото: Тетяна Москалькова (Kremlin.ru) 

Москалькова не мала спеціального дозволу від Міністерства юстиції України

Російського омбудсмена Тетяну Москалькову у вівторок, 26 червня, не впустили до  до Лук'янівського СІЗО у Києві, де вона хотіла зустрітись з Максимом Одинцовим, який після анексії Криму перейшов з української армії до Збройних сил РФ. Про це Москалькова сказала у ході брифінгу на території СІЗО, передає РБК-Україна.

Уповноважений з прав людини зазначили, що її не пропустили через те, що Москалькова не мала спеціального дозволу від Міністерства юстиції України.

"Потрібен дозвіл Мін'юсту на відвідування Одинцова. Такий запит сьогодні буде зроблений консульством і будемо чекати цієї відповіді", - скзала Москалькова.

Вона додала, що згідно із законом про уповноваженого Верховної ради, ув’язнених може відвідати будь-яка людина у супроводі представника парламенту. Але Москалькову ніхто не супроводжував.

Також російський омбудсмен зазначила, що обговорила з українським омбудсменом Людмилою Денісовою питання відвідання українських моряків, затриманих у Криму. Їх звинувачують у "незаконній риболовлі".

А для того, щоб відвідати політв'язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха, котрі голодують, Денісовій потрібно отримати дозвіл керівника Федеральної служби виконання покарань, уточнила російський омбудсмен.

Дозволу Мін'юсту на візит до Одинцова Москалькова буде чекати у Москві.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Російської Федерації Тетяна Москалькова заявила, що уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова не зможе без неї відвідати українського політв'язня Олега Сенцова в Росії.

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Теги публікації: омбудсмен, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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