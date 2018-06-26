Україна готова передати громадян РФ в обмін на ув'язнених українців, - Геращенко

Москалькова не зможе відвідати росіян в Україні, поки Денісова не зустрінеться із українськими політв'язнями в РФ

Україна готова передати Російській Федерації (РФ) усіх ув'язнених росіян в обмін на українських політв'язнів, що утримуються в Росії та окупованому Криму. Про це заявила віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко в Facebook.

Ми готові передати РФ громадян РФ в обмін на українців - бранців Кремля, в тому числі українців - кримчан, незаконно утримуваних Кремлем. Впевнена, відвідання Москвльковою громадянина РФ, чи особи з подвійним громадянством (йдеться про Максима Одинцова, - ред.) можливе у дзеркальному випадку", - зазначила Геращенко.

Вона наголосила, що відвідати Одинцова Москалькова зможе у випадку, якщо українському омбудсмену Людмилі Денісовій нададуть дозвіл на зустріч із Романом Сущенком в Лефортово.

Геращенко нагадала, що Москалькова, котра прибула в Київ у вівторок, 26 червня, внесена в "чорні списки" через незаконне відвідання анексованого Криму і їй надали дозвіл на в'їзд у якості винятку.

В Київ прибула російська омбудсвумен Т. Москалькова, якій ,як виключення, зняли заборону на в‘ізд ( внесена в чорні... Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, російського омбудсмена Тетяну Москалькову у вівторок, 26 червня, не впустили до Лук'янівського СІЗО у Києві, де вона хотіла зустрітись з Максимом Одинцовим, який після анексії Криму перейшов з української армії до Збройних сил РФ.