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Боевики обстреляли силы ООС более 50 раз с начала перемирия

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 12:48
Боевики обстреляли силы ООС более 50 раз с начала перемирия
Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Обстрелы также велись с оружия, которое уже должно были отвести от линии разграничения

С начала введения перемирия - режима тишины на востоке Украины состоялось 60 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины боевиками. Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Марчук подчеркнул, что обстрелы в том числе велись с оружия, которое уже должны были отвести от линии разграничения.

"Происходит реализация нашей инициативы по режиму тишины, который мы объявили 7 марта после завершения наших переговоров в режиме видеоконференции. Что же после этого происходит. Нарушение произошло буквально на второй день со стороны российских войск. По состоянию на сегодня. С 00:00 8 марта уже состоялось 60 обстрелов Вооруженных сил Украины. Обстрелы велись в том числе из оружия, которое должно было быть уже отведено далеко-далеко", - сообщил Марчук.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 марта, утром, боевики с 7.15 до 7.40 обстреливали позиции украинских войск в полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, 7 марта Марчук сообщил, что в Минске стороны переговоров договорились о режиме тишины в зоне боевых действий с полуночи 8 марта. 

Добавим, ТКГ в последний раз договаривалась о введении перемирия на Донбассе с 29 декабря в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако его систематически срывали боевики.

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