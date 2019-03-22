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Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку

Новини » Політика    22.03.2019 - 13:39
Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку
Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Про відповідний намір Україна проінформувала лідерів країн Нормандської четвірки

Україна готова відремонтувати міст у Станиці Луганській в односторонньому порядку. Про це повідомив представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за його словами, про відповідний намір Україна проінформувала нотами лідерів країн Нормандської четвірки.

"Україна проінформувала, це буде в тому числі і нотами, по-перше, лідерів країн Нормандської четвірки, тобто Францію, Німеччину і Росію про те, що ми готові приступити до ремонту моста для створення умов для громадян в односторонньому порядку", - повідомив Марчук.

Він зазначив, що нота Міністерства закордонних справ про намір України відремонтувати міст у Станиці Луганській була також направлена до штаб-квартири ОБСЄ у Відні.

"З другого боку, ми повідомили про цей наш намір у тому числі і керівника головуючого ОБСЄ. Ми проінформували штаб-квартиру ОБСЄ у Відні. Яка буде реакція - побачимо. Україна організаційно готова: готові і будівельники, і люди, і так далі", - додав представник України у ТКГ.

Нагадаємо, раніше Марчук заявляв, що українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування у Станиці Луганській в умовах повного встановлення режиму тиші.

Як писало РБК-Україна, з початку введення перемир'я сталося 60 обстрілів позицій ЗСУ бойовиками.

Так, 7 березня Марчук повідомив, що в Мінську сторони переговорів домовилися про режим тиші в зоні бойових дій з півночі 8 березня. Проте 9 березня, вранці, бойовики з 7.15 до 7.40 обстрілювали позиції українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" на Донбасі.

Додамо, ТКГ в останній раз домовлялася про введення перемир'я на Донбасі з 29 грудня у зв'язку з новорічними та різдвяними святами. Однак його систематично зривали бойовики.

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