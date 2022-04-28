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Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали", - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к неотложным переговорам с Россией по эвакуации из "Азовстали" (Мариуполь, Донецкая область). Глава государства отметил, что несмотря на слова Владимира Путина территория завода подвергается постоянным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы видим, что несмотря на слова президента РФ, территория "Азовстали" подвергается варварским бомбардировкам. Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова не только к переговорам, но мгновенному выполнению достигнутых соглашений. По его словам, украинская сторона ожидает человеческого отношения со стороны России к людям, которые заблокированы на территории "Азовстали".

"Рассчитываем, что эта часть миссии генсека ООН будет результативной, будем всячески содействовать", - заверил Зеленский.

Напомним, в результате десятков авиаударов на заводе "Азовсталь" частично разрушен госпиталь, где находятся украинские военные и мирные жители.

Отметим, сегодня вечером по Киеву российские войска нанесли ракетный удар. В этот момент в столице находился Антониу Гутерриш.

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АзовстальВладимир ЗеленскийМариупольВойна в Украине