Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі", - Зеленський

"Ми бачимо, що незважаючи на слова президента РФ, територія "Азовсталі" піддається варварським бомбардуванням. Україна готова до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що Україна готова не тільки до переговорів, але миттєвого виконання досягнутих угод. За його словами, українська сторона очікує людського ставлення з боку Росії до людей, які заблоковані на території "Азовсталі".

"Розраховуємо, що ця частина місії генсека ООН буде результативною, будемо всіляко сприяти", - запевнив Зеленський.