Украина готова наращивать и диверсифицировать экспорт продукции с добавленной стоимостью в Египет, - Свириденко

Украина работает над тем, чтобы заключить преференциальное торговое соглашение с Египтом, который является крупнейшим экономическим партером нашей страны в регионе MENA (Ближний Восток и Северная Африка).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook первого вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлии Свириденко, которая находится с официальным визитом в Каире.

По ее словам, возможность заключения преференциального торгового соглашения является ключевым вопросом в рамках этого визита.

"В настоящее время основные статьи нашего экспорта в Египет - зерновые, черные металлы, масло и табак. Однако Украина заинтересована в присутствии на египетском рынке не только сельскохозяйственной и сырьевой продукции. Мы готовы наращивать и диверсифицировать экспорт продукции с добавленной стоимостью, прежде всего - пищевой и перерабатывающей промышленности", - подчеркнула Свириденко.

По ее словам, совместно с египетскими партнерами, Украина понимает важность реализации совместных проектов компаниями обеих стран.

Речь идет о взаимовыгодном интересе в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре и логистике, строительстве, космических технологиях, информационных технологиях, туризме, здравоохранении и т.д.

В частности, Украина уделяет важное значение сотрудничеству с Египтом в сфере фитосанитарной защиты и заинтересована в увеличении торговли продуктами растительного и животного происхождения, отметила министр.

"Сегодня научно-исследовательские институты обеих стран подписали соглашение о сотрудничестве в сфере стандартизации и качества, которое сможет позволить в будущем упростить доступ и ускорить товарооборот. Верю, что это один из шагов к углублению сотрудничества и положительный сигнал для возможности подписания межправительственного преференциального соглашения", - написала Юлия Свириденко.

Египет является 7-м по размеру рынком сбыта для украинских производителей - 2,8% в структуре экспорта в 2020 году. Общий объем торговли между странами в 2020 году составил 1,8 млрд долларов, из которых 95% - украинские товары и услуги.