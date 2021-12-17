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Україна готова нарощувати й диверсифікувати експорт продукції з доданою вартістю до Єгипту, - Свириденко

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Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 15:04
Україна готова нарощувати й диверсифікувати експорт продукції з доданою вартістю до Єгипту, - Свириденко Фото: міністр економіки України Юлія Свириденко (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Україна працює над тим, щоб укласти преференційну торговельну угоду з Єгиптом, який уже є найбільшим економічним партером нашої країни у регіоні MENA (Близький Схід та Північна Африка).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву у Facebook першої віцепрем'єр-міністра - міністра економіки України Юлії Свириденко, яка перебуває з офіційним візитом у Каїрі.

За її словами, можливість укладення преференційної торговельної угоди є ключовим питанням у рамках цього візиту.

"Наразі основні статті нашого експорту до Єгипту - зернові, чорні метали, олія та тютюн. Проте, Україна зацікавлена у присутності на єгипетському ринку не тільки сільськогосподарської та сировинної продукції. Ми готові нарощувати й диверсифікувати експорт продукції з доданою вартістю, найперше - харчової та переробної промисловості", - наголосила Свириденко.

За її словами, спільно з єгипетськими партнерами Україна розуміє важливість реалізації спільних проєктів компаніями обох країн.

Йдеться про взаємовигідний інтерес у сільському господарстві, енергетиці, промисловості, транспортній інфраструктурі та логістиці, будівництві, космічних технологіях, інформаційних технологіях, туризмі, охороні здоров’я тощо.

Зокрема Україна приділяє важливе значення співпраці з Єгиптом у сфері фітосанітарного захисту та зацікавлена у збільшенні торгівлі продуктами рослинного та тваринного походження, зазначила міністр.

Україна готова нарощувати й диверсифікувати експорт продукції з доданою вартістю до Єгипту, - Свириденко

"Сьогодні науково-дослідні інститути обох країн підписали угоду про співробітництво у сфері стандартизації та якості, що зможе дозволити у майбутньому спростити доступ та пришвидшити товарообіг. Вірю, що це один із кроків до поглиблення співпраці та позитивний сигнал для можливості підписання міжурядової преференційної угоди", - написала Юлія Свириденко.

Єгипет є 7- за розміром ринком збуту для українських виробників - 2,8% у структурі експорту у 2020 році. Загальний обсяг торгівлі між країнами у 2020 році становив 1,8 млрд доларів, з яких 95% - українські товари та послуги.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що Україна завершує рік із найвищим доларовим ВВП за всю історію - орієнтовно 195 млрд доларів.

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