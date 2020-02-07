Фото: встреча представителей Украины и Германии (rada.gov.ua)

Стороны обсудили начало стажировки работников аппаратов парламентов обеих стран

Украина и Германия планируют усиливать сотрудничество между парламентами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 6 февраля руководитель Аппарата ВР Вячеслав Штучный встретился с заместителем посла Германии в Украине Бертрамом фон Мольтке.

"Сейчас идет работа над законопроектом "О парламентской службе". Очень важно постоянно повышать профессиональный уровень сотрудников Аппарата, изучать и воплощать на практике лучший европейский и мировой опыт. Поэтому межпарламентское сотрудничество с Германией будет способствовать качественной реформе аппарата", - отметил Штучный.

"Стороны договорились о продолжении и расширении сотрудничества, в частности для начала стажировки работников аппаратов парламентов обеих стран", - отмечается в сообщении.

Напомним, Украина усиливает правовое сотрудничество с Германией. Посол Германии в Украине отмечала, что ФРГ и впредь готова оказывать украинской стороне всяческую поддержку в процессе имплементации реформ в сфере юстиции.

Как писало РБК-Украина, Германия с 2014 года оказала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро. В частности, на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.