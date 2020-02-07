Фото: зустріч представників України та Німеччини (rada.gov.ua)

Сторони обговорили започаткування стажування працівників апаратів парламентів обох держав

Україна та Німеччина планують посилювати співпрацю між парламентами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, 6 лютого керівник Апарату ВР В'ячеслав Штучний зустрівся із заступником посла Німеччини в Україні Бертрамом фон Мольтке.

"Наразі триває робота над законопроектом "Про парламентську службу". Надзвичайно важливо постійно підвищувати фаховий рівень співробітників Апарату, вивчати й втілювати на практиці кращий європейський та світовий досвід. Тому міжпарламентська співпраця з Німеччиною сприятиме якісній реформі Апарату", - зазначив Штучний.

"Сторони домовилися про продовження й розширення співпраці, зокрема для започаткування стажування працівників апаратів парламентів обох держав", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Україна посилює правову співпрацю з Німеччиною. Посол Німеччини в Україні зазначала, що ФРН і надалі готова надавати українській стороні всіляку підтримку в процесі імплементації реформ у сфері юстиції.

Як писало РБК-Україна, Німеччина з 2014 року надала фінансову допомогу Україні майже на 1,4 млрд євро. Зокрема, на співпрацю в галузі розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.