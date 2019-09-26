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Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014

Новости » Политика    26.09.2019 - 09:56
Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014
Фото: флаги Украины и Германии (twitter.com/kmda_official)

По данным ОЭСР, по объему помощи Украине Германия уступает лишь ЕС и США

Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта.

Отметим, что Германия - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, ранее сообщалось, что во время июльского телефонного разговора Доналд Трамп и Владимир Зеленский раскритиковали Евросоюз за недостаточную поддержку Украины. В частности, Трамп критиковал позицию Германии, в том числе канцлера Ангелы Меркель.

Как сообщало РБК-Украина, в Европейском союзе отреагировали на критику президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран во время телефонного разговора в июле. После 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ.

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