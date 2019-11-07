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Украина усиливает правовое сотрудничество с Германией

Новости » Политика     07.11.2019 - 13:43
Украина усиливает правовое сотрудничество с Германией
Фото: Денис Малюська и Анка Фельдгузен (facebook.com)

Германия готова предоставлять украинской стороне всяческую поддержку в осуществлении реформ в сфере юстиции

Украина усиливает правовое сотрудничество с Германией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

Так, глава Минюста Денис Малюська встретился с послом Германии в Украине Анкой Фельдгузен.

"Стороны выразили удовлетворение уровнем и результатами тесного многолетнего сотрудничества в правовой сфере в соответствии с совместно определенными приоритетными направлениями. Посол отметила, что Германия и в дальнейшем готова предоставлять украинской стороне всяческую поддержку в процессе имплементации реформ в сфере юстиции как в рамках действующих двусторонних межведомственных договоренностей о правовом сотрудничестве, так и в случае возникновения других нужд", - говорится в сообщении.

Кроме того, немецкая сторона заверила, что опыт ФРГ в реформировании пенитенциарной системы и пробации станет полезным для Украины.

Указано, что посол заверила в дальнейшей последовательной поддержке реформ в Украине.

Напомним, в конце сентября сообщалось, что Украина и Соединенные Штаты Америки будут углублять сотрудничество в сфере юстиции.

Как писало РБК-Украина, Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро. В частности, на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

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