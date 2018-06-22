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Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности

НовостиПолитика    22.06.2018 - 11:59
Фото: посол Андрей Мельник и госсекретарь МВД Германии Клаус Витт (twitter.com/MelnykAndrij)
Фото: посол Андрей Мельник и госсекретарь МВД Германии Клаус Витт (twitter.com/MelnykAndrij)

Также стороны активизируют сотрудничество в сфере электронного правительства

Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"С уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом договорились оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government", - сообщил Мельник.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты с запрещенной информацией без решения суда.

 

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Теги публикации: Германия, кибербезопасность  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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