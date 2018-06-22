Также стороны активизируют сотрудничество в сфере электронного правительства

Украина и Германия договорились активизировать сотрудничество по кибербезопасности и в сфере электронного правительства. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"С уполномоченным Федерального правительства по информационной техники, госсекретарем МВД ФРГ Клаусом Виттом договорились оживить взаимодействие в сфере кибербезопасности и e-government", - сообщил Мельник.

З Уповноваженим Федерального уряду з інформаційної техніки, Держсекретарем МВС ФРН Клаусом Віттом домовилися пожвавити взаємодію у сфері кібер-безпеки та e-government pic.twitter.com/D8rEwI9Sk3 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 22, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты с запрещенной информацией без решения суда.