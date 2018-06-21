Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада может разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда

НовостиОбщество    21.06.2018 - 17:45
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Законопроектом предусмотрено противодействие угрозам национальной безопасности в информационной сфере

В Верховной раде зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект №6688, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в информацию, без решения суда. Законопроект обнародован на сайте парламента.

Указано, что авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол ("Народный фронт"). Они предлагают внести изменения в некоторые законы с целью противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Как указано в пояснительной записке документа, целью законопроекта является "разработка и внедрение правовых механизмов направленных на формирование эффективной системы кибербезопасности".

В прогнозе результатов от принятия законопроекта указано, что это "позволит внедрить правовой механизм реализации указа президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций" в отношении субъектов государства-агрессора, которые функционируют в телекоммуникационной сфере Украины".

В проекте закона указано, что принятие законопроекта позволит СБУ блокировать доступ к любому информационному ресурсу не только по решению суда, а на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.

Для субъектов, которые не будут выполнять предписания уполномоченных органов по устранению нарушений, также определен штраф в размере 1 процента от дохода, полученного от предоставления телекоммуникационных услуг за предыдущий календарный год. За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5 процентов от годового дохода.

Напомним, в четверг, 21 июня, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

 

Для обеспечения кибербезопасности выборов в 2019 необходимо 36 млн гривен, - ЦИК В СНБО выступили за развитие киберщита от гибридных агрессий
Теги публикации: кибербезопасность, блокировка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Под Одессой нашли тело 10-летнего ребенка, которого волной смыло в море
"Ура! Слава!" Украинский нардеп возрадовался победе сборной России
"Я держусь": Сенцов написал письмо российскому кинокритику
Это болезнь? Супрун развенчала миф о гомосексуальности
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь