Рада может разрешить СБУ блокировать сайты без решения суда

Законопроектом предусмотрено противодействие угрозам национальной безопасности в информационной сфере

В Верховной раде зарегистрирован и внесен в повестку дня законопроект №6688, которым хотят разрешить Службе безопасности Украины (СБУ) блокировать сайты, содержащие запрещенную к распространению в информацию, без решения суда. Законопроект обнародован на сайте парламента.

Указано, что авторами законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере" являются нардепы из комитета нацбезопасности и обороны Иван Винник (БПП), Дмитрий Тымчук и Татьяна Чорновол ("Народный фронт"). Они предлагают внести изменения в некоторые законы с целью противодействия угрозам национальной безопасности в информационной сфере".

Как указано в пояснительной записке документа, целью законопроекта является "разработка и внедрение правовых механизмов направленных на формирование эффективной системы кибербезопасности".

В прогнозе результатов от принятия законопроекта указано, что это "позволит внедрить правовой механизм реализации указа президента "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций" в отношении субъектов государства-агрессора, которые функционируют в телекоммуникационной сфере Украины".

В проекте закона указано, что принятие законопроекта позволит СБУ блокировать доступ к любому информационному ресурсу не только по решению суда, а на основании решения прокурора, следователя или Совета нацбезопасности и обороны.

Для субъектов, которые не будут выполнять предписания уполномоченных органов по устранению нарушений, также определен штраф в размере 1 процента от дохода, полученного от предоставления телекоммуникационных услуг за предыдущий календарный год. За повторное нарушение в течение года штраф может вырасти до 5 процентов от годового дохода.

Напомним, в четверг, 21 июня, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №8068 "О национальной безопасности". Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.