Україна і Німеччина домовились активізувати співпрацю з кібербезпеки

Також сторони активізують співпрацю у сфері електронного уряду

Україна і Німеччина домовилися активізувати співпрацю з кібербезпеки та у сфері електронного уряду. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"З уповноваженим Федерального уряду з інформаційної техніки, держсекретарем МВС ФРН Клаусом Віттом домовилися пожвавити взаємодію у сфері кібербезпеки та e-government", - повідомив Мельник.

З Уповноваженим Федерального уряду з інформаційної техніки, Держсекретарем МВС ФРН Клаусом Віттом домовилися пожвавити взаємодію у сфері кібер-безпеки та e-government pic.twitter.com/D8rEwI9Sk3 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 22, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстровано і внесено до порядку денного законопроект, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти із забороненою інформацією без рішення суду.