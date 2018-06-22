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Україна і Німеччина домовились активізувати співпрацю з кібербезпеки

НовиниПолітика    22.06.2018 - 11:59
Фото: посол Андрій Мельник і держсекретар МВС Німеччини Клаус Вітт (twitter.com/MelnykAndrij)
Фото: посол Андрій Мельник і держсекретар МВС Німеччини Клаус Вітт (twitter.com/MelnykAndrij)

Також сторони активізують співпрацю у сфері електронного уряду

Україна і Німеччина домовилися активізувати співпрацю з кібербезпеки та у сфері електронного уряду. Про це у Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"З уповноваженим Федерального уряду з інформаційної техніки, держсекретарем МВС ФРН Клаусом Віттом домовилися пожвавити взаємодію у сфері кібербезпеки та e-government", - повідомив Мельник.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в парламенті зареєстровано і внесено до порядку денного законопроект, яким хочуть дозволити Службі безпеки України (СБУ) блокувати сайти із забороненою інформацією без рішення суду.

 

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Теги публікації: Германия, кибербезопасность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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