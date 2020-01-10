Украина и Германия будут сотрудничать в расследовании авиакатастрофы в Иране

Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране. Об этом по итогам переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Twitter сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

По его словам, немецкая сторона выразила поддержку в связи с авиакатастрофой в Иране.

"Спасибо Хайко Маасу за поддержку в связи с трагедией PS 752. В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы минского урегулирования. Жду новости по результатам встречи Меркель и Путина 11.01", - отметил Пристайко.

Напомним, ранее Иран разрешил Boeing присоединиться к расследованию крушения самолета МАУ.

По словам представителя иранского Министерства иностранных дел Аббаса Муссави, к расследованию допустят не только Украину и представителей Boeing, а и другие страны. Кроме того, Тегеран призвал Канаду предоставить всю возможную информацию относительно авиакатастрофы украинского самолета после информации о том, что его могла сбить ракета.

До этого американские СМИ начали распространять информацию о том, что самолет МАУ в Иране могли сбить две ракеты зенитно-ракетного комплекса "Тор".