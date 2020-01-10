Україна та Німеччина співпрацюватимуть у розслідуванні авіакатастрофи в Ірані

Україна і Німеччина домовилися про співпрацю в розслідуванні авіакатастрофи в Ірані. Про це за підсумками переговорів з міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом у Twitter повідомив глава МЗС України Вадим Пристайко.

За його словами, німецька сторона висловила підтримку у зв'язку з авіакатастрофою в Ірані.

"Дякую Хайко Маасу за підтримку у зв'язку з трагедією PS 752. В ході телефонної розмови домовилися про взаємодію заради відкритого та неупередженого розслідування. Обговорили також перспективи мінського врегулювання. Чекаю новини за результатами зустрічі Меркель і Путіна 11.01", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, раніше Іран дозволив Boeing приєднатися до розслідування катастрофи літака МАУ.

За словами представника іранського Міністерства закордонних справ Аббаса Муссаві, до розслідування допустять не лише Україну і представників Boeing, а й інші країни. Крім того, Тегеран закликав Канаду надати всю можливу інформацію щодо авіакатастрофи українського літака після інформації про те, що його могла збити ракета.

До цього американські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що літак МАУ в Ірані могли збити дві ракети зенітно-ракетного комплексу "Тор".

