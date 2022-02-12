ru ua
Сб, 12 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина и "гарантии безопасности". Блинкен и Лавров созвонились: что обсудили

Новина українською →
Москва, Суббота 12 февраля 2022 14:43
Украина и "гарантии безопасности". Блинкен и Лавров созвонились: что обсудили Фото: Энтони Блинкен и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Они, в частности, обсудили Украину и "гарантии безопасности".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

Лавров заявил, что заявления о российской агрессии против Украины якобы поощеряют власти Украины к саботажу Минских соглашений.

Как отметил глава российского МИД, реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные нами проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по "гарантиям безопасности" игнорирует ключевые для РФ положения, прежде всего о нерасширении Альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

"Лавров напомнил о недопустимости действий, нарушающих принятые на высшем уровне обязательства о неделимости безопасности в Евро-Атлантике", - говорится в заявлении МИД РФ.

Обновлено: в пресс-службе Госдепа сообщили, что Блинкен обсудил с Лавровым угрозу вторжения в Украину на следующей неделе.

"Секретарь четко дал понять, что дипломатический путь к урегулированию кризиса остается открытым, но это потребует от Москвы деэскалации и участия в добросовестных дискуссиях. Он повторил, что если Москва пойдет на путь агрессии и вторгнется в Украину, это приведет к решительному, массированному и единому трансатлантическому ответу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Белом доме вчера заявили, что Россия может начать вторжение в Украину во время Олимпиады. То есть на следующей неделе.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для этого нужны 100%-е доказательства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Украина Энтони Блинкен Лавров
NEWS
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
МИД о ситуации вокруг Украины: ВСУ готовы давать отпор, критически важно сохранять спокойствие
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы