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Україна і "гарантії безпеки". Блінкен і Лавров здзвонилися: що обговорили

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Москва, Субота 12 лютого 2022 14:43
Україна і "гарантії безпеки". Блінкен і Лавров здзвонилися: що обговорили Фото: Ентоні Блінкен і Сергій Лавров (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".

Лавров заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують владу України до саботажу Мінських угод.

Як зазначив глава російського МЗС, реакція Вашингтона і Брюсселя на передані нами проекти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо "гарантій безпеки" ігнорує ключові для РФ положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів.

"Лавров нагадав про неприпустимість дій, що порушують ухвалені на найвищому рівні зобов'язання про неподільність безпеки в Євро-Атлантиці", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Оновлено: у прес-службі Держдепу повідомили, що Блінкен обговорив з Лавровим загрозу вторгнення в Україну наступного тижня.

"Секретар чітко дав зрозуміти, що дипломатичний шлях до врегулювання кризи залишається відкритим, але це вимагатиме від Москви деескалації та участі в добросовісних дискусіях. Він повторив, що якщо Москва піде на шлях агресії та вторгнеться в Україну, це призведе до рішучої, масованої та єдиної трансатлантичної відповіді", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білому домі вчора заявили, що Росія може розпочати вторгнення в Україну під час Олімпіади. Тобто наступного тижня.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що для цього потрібні 100%-і докази.

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