Україна і "гарантії безпеки". Блінкен і Лавров здзвонилися: що обговорили

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і "гарантії безпеки".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

Лавров заявив, що заяви про російську агресію проти України нібито заохочують владу України до саботажу Мінських угод.

Як зазначив глава російського МЗС, реакція Вашингтона і Брюсселя на передані нами проекти російсько-американського договору та угоди з НАТО щодо "гарантій безпеки" ігнорує ключові для РФ положення, насамперед про нерозширення Альянсу та нерозміщення ударних систем озброєнь поблизу російських рубежів.

"Лавров нагадав про неприпустимість дій, що порушують ухвалені на найвищому рівні зобов'язання про неподільність безпеки в Євро-Атлантиці", - йдеться у заяві МЗС РФ.

Оновлено: у прес-службі Держдепу повідомили, що Блінкен обговорив з Лавровим загрозу вторгнення в Україну наступного тижня.