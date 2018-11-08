Украина и ФРГ подписали соглашение о социальном обеспечении

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Соглашение позволит облегчить обоюдное инвестирования и будет способствовать созданию рабочих мест

Министр социальной политики Украины Андрей Рева и посол Германии Эрнст Райхель, 7 ноября 2018, подписали немецко-украинское соглашение о социальном обеспечении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Соглашение о соцобеспечении также координирует социальную защиту в сфере государственного страхования, в частности, им предусмотрено избежание двойного страхования в обеих странах.

Для работников, а также их работодателей в основном действуют нормы законодательства того государства, в котором по факту осуществляется трудовая деятельность", - сообщили в посольстве Германии.

Сообщается, что если человек временно работает в другой стране, то они могут "оставаться интегрированными в систему социального страхования той страны, где они работали до того". Эта сделка является полезной как для Германии, так и для Украины, поскольку сможет облегчить обоюдное инвестирования и способствовать созданию рабочих мест.

Также соглашение предусматривает безграничный перевод пенсий до другого государства между ФРГ и Украиной.

"Предпосылки для приобретения права на пенсию могут выполняться через совместное суммирование полученного в обоих государствах страхового стажа (накопления минимального пенсионного стажа)", - сообщает посольство.

Для вступления соглашения в силу его должны одобрить парламенты обеих стран.

Напомним, Польша и ФРГ заявили о важности сохранения стабильной ситуации в Украине. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий по результатам межправительственных консультаций с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о важности сохранения стабильной ситуации в Украине.