Украина и Финляндия обсудили двухсторонние отношения в оборонной сфере

Заместитель министра обороны Украины Александр Полищук и генеральный директор Департамента оборонной политики Министерства обороны Финляндии Яанне Куусела обсудили двухсторонние отношения в оборонной сфере. Об этом сообщает РБК-Укриана со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, в понедельник, 4 ноября, прошла встречу между замминистра обороны Александром Полищуком и делегацией Финляндии.

Полищук ознакомил иностранных коллег о состоянии реформирования военного ведомства, а также о приоритетных направлениях деятельности Минобороны для дальнейшего развития и усиления возможностей украинской армии.

"Финляндская сторона подтвердила неизменность своей позиции по поддержке территориальной целостности и независимости Украины, а также готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

Напомним, в ходе визита на Донбасс министр иностранных дел страны Пекк Хаависто подтвердил дополнительный вклад в размере 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование.

Кроме того, 2 ноября финляндская делегация во главе с министром иностранных дел Пекком Хаависто посетила участок разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Глава МИД Финляндии положительно оценил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, Хаависто отметил проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста через реку Северский Донец.