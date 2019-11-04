Україна і Фінляндія обговорили двосторонні відносини в оборонній сфері

Заступник міністра оборони України Олександр Поліщук і генеральний директор Департаменту оборонної політики Міністерства оборони Фінляндії Яанне Куусела обговорили двосторонні відносини в оборонній сфері. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, у понеділок, 4 листопада, відбулася зустріч між заступником міністра оборони Олександром Поліщуком і делегацією Фінляндії.

Поліщук ознайомив закордонних колег про стан реформування військового відомства, а також про пріоритетні напрямки діяльності Міноборони для подальшого розвитку і посилення можливостей української армії.

"Фінська сторона підтвердила незмінність своєї позиції щодо підтримки територіальної цілісності і незалежності України, а також готовність до подальшого нарощування співпраці між оборонними відомствами двох країн", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ході візиту на Донбас міністр закордонних справ країни Пекк Хаавісто підтвердив додатковий внесок у розмірі 600 тис. євро на гуманітарне розмінування.

Крім того, 2 листопада фінська делегація на чолі з міністром закордонних справ Пекком Хаавісто відвідала ділянку розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська. Глава МЗС Фінляндії позитивно оцінив роботу української сторони на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Станиця Луганська". Зокрема, Хаавісто зазначив проведення ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту через річку Сіверський Донець.