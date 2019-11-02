ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финляндия выделит 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе

Новости » Политика     02.11.2019 - 22:29
Финляндия выделит 600 тыс. евро на разминирование на Донбассе
Фото (um.fi)

Пекк Хаависто подтвердил дополнительный вклад в размере 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе

Финляндия выделит дополнительных 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Финляндии.

Сообщается, что в ходе визита на Донбасс министр иностранных дел страны Пекк Хаависто подтвердил дополнительный вклад в размере 600 тыс. евро на гуманитарное разминирование.

"Мины все еще являются проблемой во многих областях и затрудняют сельское хозяйство и строительство", - говориться в сообщении.

В ходе визита министр выразил поддержку Украине в поиске решения конфликта на Донбассе посредством Минских соглашений, отметили в министерстве.

Напомним, в субботу, 2 ноября финляндская делегация во главе с министром иностранных дел Пекком Хаависто посетила участок разведения в районе населенного пункта Станица Луганская. Глава МИД Финляндии положительно оценил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В частности, Хаависто отметил проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста через реку Северский Донец.

Отмечается, что целью визита финляндской делегации была демонстрация поддержки Украины, а также получение актуальной информации о ситуации с безопасностью на Донбассе и действиях российско-оккупационных сил.

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов и минометов В штабе рассказали, когда снимут ограничения в районе Золотого
Новости Украины ДонбассФинляндия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь