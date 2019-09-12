Украина и Финляндия будут наращивать военное сотрудничество, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Финляндия и Украина будут развивать военное сотрудничество между странами. Об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает РБК-Украина.

По его словам, он благодарен также руководству Финляндии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы также договорились наращивать военное сотрудничество с Финляндией и развивать диалог между нашими оборонными ведомствами. Я лично благодарен руководству за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Я ознакомил президента Финляндии с ситуацией на Донбассе. Важно, что наши партнеры придерживаются позиции по сохранению санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины", - сказал президент Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский надеется, что встреча в нормандском формате пройдет в сентябре текущего года. По словам президента, первым шагом для проведения встречи было освобождение военнопленных и политзаключенных.

Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" будет дорого стоить Европе в будущем. Он обратил внимание президента Финляндии на возможную угрозу от строительства газопровода во время их встречи в Киеве.