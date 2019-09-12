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Зеленский: "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем

Новости » Политика    12.09.2019 - 17:09
Зеленский: "Северный поток-2" может дорого стоить Европе в будущем
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский обратил внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "Северный поток-2" будет дорого стоить Европе в будущем. Об этом Зеленский сообщил после встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает РБК-Украина.

По словам Зеленского, он обратил внимание президента Финляндии на возможную угрозу от строительства газопровода во время встречи.

"Я обратил внимание президента Финляндии к вопросу "Северного потока-2". Отметил, что этот проект является угрозой для всей Европы. Его оценка, как чисто коммерческого проекта, может дорого стоить нашим европейским партнерам в будущем", - заявил Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в июле 2019 год из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский "Газпром" резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС на 25%, или 60 млн куб. м/сутки.

Также сообщалось, что введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2" приведет к сокращению доходов Украины от транспортировки газа. Fitch Ratings прогнозирует увеличение дефицита текущего счета платежного баланса Украины с 2,5% от ВВП в 2019 году до 2,9% в 2020 году и 3,4% в 2021 году, что отражает снижение платы за транзит газа.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСеверный поток-2
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