Украина эвакуировала часть людей из Святогорской Лавры

Удалось эвакуировать семью, которая скрывалась в стенах Лавры от постоянных артиллерийских обстрелов со стороны россиян - отца, мать и троих детей. Отмечается, что самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла выехать пара пожилых людей - мужчина и женщина.

Сейчас люди находятся на подконтрольной Украине территории и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Отмечается, что Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую Лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 дети, в том числе 4 младенца.