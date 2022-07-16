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Україна евакуювала частину людей зі Святогірської Лаври

Фото: Україна евакуювала частину людей зі Святогірської Лаври (flickr.com/photos/svlavra)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна евакуювала групу мирних мешканців зі Святогірської Лаври. Це відбулося завдяки ГУР Міноборони і народним депутатам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

Вдалося евакуювати родину, що переховувалась в стінах Лаври від постійних артилерійських обстрілів з боку росіян - батька, мати та трьох дітей. Зазначається, що наймолодша дитина народилась на території Лаври кілька днів тому. Також змогла виїхати пара літніх людей - чоловік і жінка.

Зараз люди перебувають на підконтрольній Україні території та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

Наголошується, що Україна продовжує працювати над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської Лаври. На її території перебуває до 600 мирних мешканців, з яких більше 50 діти, зокрема 4 немовлят.

Нагадамо, Україна готова була залучити міжнародних посередників для організації гуманітарного коридору.

Додамо, що 1 червня територія Святогірської Лаври піддалась артилерійському обстрілу з боку окупантів. В результаті обстрілу загинули архімандрит Галактіон, монах Аристоклій та монахиня Варвара. Кілька священників отримали важкі поранення.

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