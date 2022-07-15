Украина готова привлечь посредников для эвакуации из Святогорской Лавры
Украина готова привлечь международных посредников для организации гуманитарного коридора с территории Святогорской Лавры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.
Сообщается, что российские войска продолжают обстрелы Святогорской Лавры, несмотря на то, что на ее территории остается до 600 человек.
"Большинство из них - паломники и местные жители, которые искали убежище от обстрелов. Украина еще раз подчеркивает необходимость выведения гражданских на подконтрольную территорию ради сохранения жизни людей и оказания гуманитарной и медицинской помощи монахам, отказавшимся покидать территорию монастыря", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что около 100 монахов отказываются покидать Лавру из-за ранений, возраста и болезней, что делает невозможным их эвакуацию.
Отметим, мэр Святогорска еще в июне перешел на сторону России.
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