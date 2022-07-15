Украина готова привлечь посредников для эвакуации из Святогорской Лавры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки.

Сообщается, что российские войска продолжают обстрелы Святогорской Лавры, несмотря на то, что на ее территории остается до 600 человек.

"Большинство из них - паломники и местные жители, которые искали убежище от обстрелов. Украина еще раз подчеркивает необходимость выведения гражданских на подконтрольную территорию ради сохранения жизни людей и оказания гуманитарной и медицинской помощи монахам, отказавшимся покидать территорию монастыря", - говорится в сообщении.