Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана, - Зеленский

Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.
По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.
"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.
Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.
Напомним, что талибы захватили столицу Афганистана 15 августа. Чтобы избежать кровопролития, правительство страны передало им власть.
Ранее сообщалось, что страны мира эвакуируют своих граждан из Афганистана. Среди них и США. Работников посольства планируют эвакуировать за 72 часа.