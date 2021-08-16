Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана, - Зеленский

Украина эвакуировала 30 своих граждан из Афганистана . Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента в Twitter.

По его словам, из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой.

"С Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности", - отметил президент.

Он добавил, что Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире.