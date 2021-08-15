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США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов, - CNN

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Кабул, Воскресенье 15 августа 2021 14:31
США эвакуируют свое посольство в Афганистане в течение 72 часов, - CNN Фото: США эвакуируют посольство в Кабуле (twitter.com/KanchanGupta)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки планируют завершить эвакуацию своего посольства в Афганистане в течение 72 часов. Эвакуация диппредставительства в захваченном боевиками Кабуле уже началась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал CNN.

Двое собеседников канала рассказали, что США вернут домой весь персонал посольства в Кабуле, включительно с высокопоставленными чиновниками. Большинство американских дипломатов сначала эвакуируют в аэропорт Кабула, откуда их вернут в США.

По словам источника CNN, небольшое количество основного персонала посольства, включая главного дипломата США, уже находятся на территории аэропорта.

Напомним, сегодня боевики радикального движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

Боевикам "Талибана" удалось быстро захватить территорию Афганистана после того, как США решили вывести свои войска из страны.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
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