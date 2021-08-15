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Афганистан отправляет в Катар делегацию для переговоров с "Талибаном" о передаче власти

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Афганистан, Воскресенье 15 августа 2021 16:15
Афганистан отправляет в Катар делегацию для переговоров с "Талибаном" о передаче власти Фото: Афганистан ведет переговоры с "Талибаном" (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Афганистана отправляет делегацию высокопоставленных чиновников в Катар для переговоров с лидерами радикального движения "Талибан" о передаче власти. Параллельно переговоры с талибами ведет президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце в Кабуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BBC.

Как рассказал источник канала CNN, высокопоставленная правительственная делегация Афганистана уже скоро отправится в Доху, чтобы встретиться с представителями "Талибана".

"Ситуация меняется каждую минуту, но мы можем ожидать, что в ближайшее время в Доху прибудет афганская правительственная делегация, которая обладает большей властью и полномочиями", - сказал собеседник канала.

В то же время представитель "Талибана" сказал журналисту BBC, что боевики радикального движения ожидают получения власти в стране в ближайшие дни. "Талибан" дал приказ своим боевикам не заходить в Кабул, пока идут переговоры.

"Мы заверяем людей, особенно в Кабуле, что их имущество и жизнь в безопасности. Мы ожидаем мирной передачи власти", - сказал представитель талибов Сухаил Шахин.

Кроме того, по данным CNN, сейчас переговоры о передаче власти в Афганистан ведутся во дворце президента страны. Туда накануне прибыли лидеры "Талибана".

Напомним, правительство Афганистана согласилось передать власть"Талибану", когда боевики окружили Кабул.

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Афганистан Кабул Катар Талибан
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