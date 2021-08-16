Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану, - Зеленський

Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану . Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.

За його словами, через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.

"З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці", - зазначив президент.

Він додав, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося у світі.