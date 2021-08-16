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Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану, - Зеленський

Автор: Наталья Скороход

Україна евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану. Про це повідомив президент країни Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку президента в Twitter.

За його словами, через зростання насильства в Афганістані Україна активізує зусилля для безпечного повернення своїх громадян додому.

"З Кабула сьогодні евакуювали понад 30 українців. Незабаром вони будуть у безпеці", - зазначив президент.

Він додав, що Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, що б не відбувалося у світі.

Нагадаємо, що таліби захопили столицю Афганістану 15 серпня. Щоб уникнути кровопролиття, уряд країни передав їм владу.

Раніше повідомлялося, що країни світу евакуюють своїх громадян з Афганістану. Серед них і США. Працівників посольства планують евакуювати за 72 години.

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Афганистан