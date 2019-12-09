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Украина на эту зиму обеспечена всеми необходимыми ресурсами, - Гончарук

Новости » Общество     09.12.2019 - 01:57
Украина на эту зиму обеспечена всеми необходимыми ресурсами, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина/Виталий Носач)

Газа и угля на этот зимний период Украине хватит

Украина на эту зиму обеспечена всеми необходимыми ресурсами для прохождения отопительного периода. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "1+1", передает РБК-Украина.

По его словам, сейчас в энергетическом плане Украине ничего не грозит, даже если не удастся быстро достичь соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину.

Гончарук также напомнил, что срок транзитного договора истекает 1 января 2020 года.

"Нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность в Европе. Мы воспринимаем этот контракт не только как экономический. Этот контракт, прежде всего, политический и безопасный подтекст", - подчеркнул премьер'ер.

Напомним, на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на саммите "нормандской четверки" в Париже с участием российского лидера Владимира Путина может поднять вопрос транзита газа.

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