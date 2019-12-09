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Україна на цю зиму забезпечена всіма необхідними ресурсами, - Гончарук

Новини » Суспільство     09.12.2019 - 01:57
Україна на цю зиму забезпечена всіма необхідними ресурсами, - Гончарук
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна/Віталій Носач)

Газу і вугілля на цей зимовий період Україні вистачить

Україна на цю зиму забезпечена усіма необхідними ресурсами для проходження опалювального періоду. Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК-Україна.

За його словами, наразі в енергетичному плані Україні нічого не загрожує, навіть якщо не вдасться швидко досягти угоди про транзит російського газу у Європу через Україну.

Гончарук також нагадав, що термін транзитного договору спливає 1 січня 2020 року.

"Нам потрібен довгостроковий контракт на 10 років з достатніми обсягами газу, щоб забезпечити енергетичну безпеку в Європі. Ми сприймаємо цей контракт не лише як економічний. Цей контракт, перш за все, політичний і безпековий підтекст", - підкреслив прем'єр.

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підтвердив, що на саміті "нормандської четвірки" в Парижі за участю російського лідера Володимира Путіна може підняти питання транзиту газу.

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