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В Украине полностью подключены к отоплению 22 области

Новости » Общество     06.12.2019 - 10:23
В Украине полностью подключены к отоплению 22 области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проблемы с отоплением существуют в Киеве, Кировоградской и Полтавской областях

По состоянию на 6 декабря в Украине наблюдаются проблемы с подключением к отоплению только в Киеве и 2 областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Как сообщается, сегодня в Украине полностью к отоплению поключены 22 области.

Проблемы наблюдаются в Киеве, Кировоградской и Полтавской областях:

  • в Светловодске без отопления остаются 2 жилых дома. Предполагается, что тепло в эти дома подадут до конца 6 декабря;
  • в Решетиловском районе Полтавской области сегодня не отапливаются 13 учреждений образования, ориентировочный срок подключения 10 декабря;
  • в столице без отопления находятся 4 жилые дома, в которые подадут тепло уже сегодня;

Опалення

Напомним, ранее сообщалось, что к отоплению в Украине подключена 21 область. Проблемы с отоплением были зафиксированы в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях, а также в Киеве.

Кроме того, прокуратура начала расследование из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.

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