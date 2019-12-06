В Украине полностью подключены к отоплению 22 области

Проблемы с отоплением существуют в Киеве, Кировоградской и Полтавской областях
По состоянию на 6 декабря в Украине наблюдаются проблемы с подключением к отоплению только в Киеве и 2 областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.
Как сообщается, сегодня в Украине полностью к отоплению поключены 22 области.
Проблемы наблюдаются в Киеве, Кировоградской и Полтавской областях:
Напомним, ранее сообщалось, что к отоплению в Украине подключена 21 область. Проблемы с отоплением были зафиксированы в Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях, а также в Киеве.
Кроме того, прокуратура начала расследование из-за срыва отопительного сезона в Светловодске. По данным следствия, должностные лица коммунального предприятия не провели надлежащую подготовку к отопительному сезону котельного оборудования и тепловых сетей.