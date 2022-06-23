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Украина - это сокровищница Европы на следующие десятилетия развития вперед, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Польше необходима сильная и независимая Украина, которая имеет значительный экономический и природный потенциал и является сокровищницей развития на предстоящие десятилетия.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы, а также для всего ЕС", - подчеркнул президент Польши.

По его словам, украинцы сегодня собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно. Он отметил, что Польша прекрасно знает, что делает, помогая Украине, потому что поляки хотят развиваться и вместе с украинцами строить как можно лучшие условия для жизни в совместной части Европы.

Напомним, что в МИД Польши убеждены, что ЕС предоставит Украине статус кандидата. Также ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.

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ЕвросоюзУкраинаПольшаАнджей Дуда