Украина - это сокровищница Европы на следующие десятилетия развития вперед, - Дуда

Польше необходима сильная и независимая Украина, которая имеет значительный экономический и природный потенциал и является сокровищницей развития на предстоящие десятилетия.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы, а также для всего ЕС", - подчеркнул президент Польши.
По его словам, украинцы сегодня собственной кровью подписывают свое вступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно. Он отметил, что Польша прекрасно знает, что делает, помогая Украине, потому что поляки хотят развиваться и вместе с украинцами строить как можно лучшие условия для жизни в совместной части Европы.
Напомним, что в МИД Польши убеждены, что ЕС предоставит Украине статус кандидата. Также ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине.
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