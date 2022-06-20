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Арестович об освобождении Херсона: город уже видно в прицелы и бинокли

Новина українською →
Херсон, Понедельник 20 июня 2022 21:21
Арестович об освобождении Херсона: город уже видно в прицелы и бинокли Фото: советник главы Офиса президента Алексей Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины подошли к оккупированному Херсону на расстояние 15 км, но его освобождение зависит от поставок западной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Алексея Арестовича журналисту Дмитрию Гордону.

"Наши войска, атакуя правобережный плацдарм, единственный, который остался на правом берегу, сделали на протяжении 50 км систему районов обороны, перейдя Ингулец. И удерживают его благополучно", - отметил он.

По его словам, российским войскам в течение двух недель не удается выбить ВСУ с этих позиций.

"А это очень серьезное основание для освобождения Херсона в будущем. Херсон уже виден в прицелы и бинокли, то есть уже проступают дома, все четко, 15 километров. Это не значит, что это будет уже завтра, потому что война так устроена, что 15 км можно идти год. Но тем не менее это близко", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что Херсон можно будет вернуть, когда украинские силы получат дальнобойную артиллерию и HIMARS.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силы продолжают атаковать противника на севере Херсонской области возле Криворожского района.

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