Україна - це скарбниця Європи на наступні десятиліття розвитку вперед, - Дуда

Польщі необхідна сильна і незалежна Україна, яка має значний економічний і природний потенціал і є скарбницею розвитку на майбутні десятиліття.

"З упевненістю можна сказати, що Україна є скарбницею на наступні десятиліття розвитку для нашої частини Європи, а також для всього ЄС", - підкреслив президент Польщі.

За його словами, українці сьогодні власною кров'ю підписують свій вступ у вільний світ. Захід не може сприймати це легковажно. Він зазначив, що Польща прекрасно знає, що робить, допомагаючи Україні, тому що поляки хочуть розвиватися і разом з українцями будувати якомога кращі умови для життя в спільній частині Європи.