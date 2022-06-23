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Україна - це скарбниця Європи на наступні десятиліття розвитку вперед, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Польщі необхідна сильна і незалежна Україна, яка має значний економічний і природний потенціал і є скарбницею розвитку на майбутні десятиліття.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"З упевненістю можна сказати, що Україна є скарбницею на наступні десятиліття розвитку для нашої частини Європи, а також для всього ЄС", - підкреслив президент Польщі.

За його словами, українці сьогодні власною кров'ю підписують свій вступ у вільний світ. Захід не може сприймати це легковажно. Він зазначив, що Польща прекрасно знає, що робить, допомагаючи Україні, тому що поляки хочуть розвиватися і разом з українцями будувати якомога кращі умови для життя в спільній частині Європи.

Нагадаємо, що У МЗС Польщі переконані, що ЄС надасть Україні статус кандидата. Також раніше в МЗС Росії пригрозили ударом по Польщі за ідею передати ядерні ракети Україні.

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