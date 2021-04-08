Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе

Глава МИД Эстонии, со своей стороны, заверила в дальнейшей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейских и евроатлантических стремлений.

Министры осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили, что готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы консолидировать действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Кулеба отдельно поздравил готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационного саммита Крымской платформы в августе этого года в Киеве.