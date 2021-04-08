UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина и Эстония договорились о консолидации международной поддержки из-за обострения на Донбассе

Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим эстонским коллегой Евой-Марией Лийметс обострение на Донбассе. В частности, говорили о действиях и заявлениях Москвы, направленных на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

Глава МИД Эстонии, со своей стороны, заверила в дальнейшей твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также ее европейских и евроатлантических стремлений.

Министры осудили обострения Россией ситуации безопасности и подтвердили, что готовы к совместным действиям в ООН, ОБСЕ и других международных организациях, чтобы консолидировать действенную международную поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Кулеба отдельно поздравил готовность эстонской стороны к тесному взаимодействию в рамках подготовки к инаугурационного саммита Крымской платформы в августе этого года в Киеве.

Ранее в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе, но полномасштабный конфликт маловероятен.

Напомним, российский переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Россия готова открыто ввести войска на Донбассе, если будет "угроза мирному населению".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЭстонияДмитрий Кулеба
Читайте также
Украина рассчитывает на помощь Совета ЕС в освобождении пленников Кремля
"Украина имеет право защищаться": Польша поможет противостоять агрессии РФ
Прогноз погоды