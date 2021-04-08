Україна та Естонія домовилися про консолідацію міжнародної підтримки через загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив зі своєю естонською колегою Євою-Марією Лійметс загострення на Донбасі. Зокрема, говорили про дії та заяви Москви, спрямовані на ескалацію військової напруги та підрив дипломатичних зусиль з врегулювання ситуації.
Глава МЗС Естонії, зі свого боку, запевнила у подальшій твердій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України, а також її європейських та євроатлантичних прагнень.
Міністри засудили загострення Росією безпекової ситуації та підтвердили, що готові до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях, щоб консолідувати дієву міжнародну підтримку України у протистоянні російській агресії.
Кулеба окремо привітав готовність естонської сторони до тісної взаємодії у межах підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи у серпні цього року в Києві.
Раніше в ТКГ заявили, що Росія стягує війська до українського кордону, але повномасштабний конфлікт малоймовірний.
Нагадаємо, російський парламентер в нормандському форматі Дмитро Козак заявив, що Росія готова відкрито ввести війська на Донбасі, якщо буде "загроза мирному населенню".