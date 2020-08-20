Украина еще не получила список на обмен с территории ОРДЛО

Украина пока еще не получила список лиц, которых готовят для обмена с территории ОРДЛО. В свою очередь украинская сторона уже передала список для обмена.

Об этом на брифинге во время визита в Херсонскую область заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, данный вопрос обсуждался во время вчерашнего заседания трехсторонней контактной группы.

"Передали списки на обмен. Мы еще не получили полностью списки с той стороны", - сказал Зеленский.

Ранее РБК-Украина писало, что во время заседания ТКГ стороны достигли соглашение относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

Отметим, ранее Зеленский сообщал, что Киев передал ОБСЕ новый список для обмена пленными; теперь Украина ждет согласованный список от "той стороны".

При этом глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что обмен пленными с оккупационными силами может пройти в ближайшие недели.

Также глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщал, что формула обмена пленными станет известна после 18 августа, однако до сих пор официальной информации об это нет.