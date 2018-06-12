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Украина и еще 3 страны присоединились к санкциям ЕС против организаторов "выборов" в Крыму

НовостиПолитика    12.06.2018 - 23:20
Фото: санкции против России (коллаж РБК-Украина)
Фото: санкции против России (коллаж РБК-Украина)

Украина, Черногория, Албания и Норвегия обязались обеспечить соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС от 14 мая

Украина, Черногория, Албания и Норвегия присоединились к санкциям Европейского союза против против ответственных за проведение "выборов" президента Российской Федерации в Крыму пяти человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Европейского союза во вторник, 12 июня.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", - сообщили в ЕС.

В сообщении также отмечается, что упомянутые четыре государства обязались обеспечивать соответствие своей национальной политики решению Совета ЕС.

Напомним, 14 мая Совет ЕС принял декларацию о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе.

 

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Теги публикации: Крым, Совет Европы, Санкции против России  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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