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Украина и ЕС в очередной раз призвали Россию признать ответственность за MH-17

Новости » Политика    08.07.2019 - 23:08
Украина и ЕС в очередной раз призвали Россию признать ответственность за MH-17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

На саммите Украина-ЕС приветствовали оглашение обвинения против четырех причастных к катастрофе

На саммите Украина-Европейский союз стороны призвали россию к признанию своей ответственности в катастрофе рейса Малазийских авиалиний MH17. Как передает РБК-Украина, об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита.

Отмечается, что 17 июля исполняется пять лет с момента трагической катастрофы рейса MH17, которая унесла жизни 298 человек.

"Мы ожидаем на действенное привлечение к ответственности виновных в этой трагедии и призываем Российскую Федерацию признать свою ответственность и сотрудничать в полной мере с тем, чтобы восстановить справедливость", - говорится в заявлении, обнародованном Министерством иностранных дел Украины.

Подчеркивается, что в этом контексте Украина и ЕС приветствуют объявление 19 июня 2019 в Нидерландах Совместной следственной группой уголовных обвинений против четырех человек.

Стороны заклкають Россию к полному сотрудничеству с продолжающимся следствием и выражают свою полную уверенность в независимости и профессионализме дальнейших юридических процедур.

Напомним, украинские спецслужбы в конце июня провели операцию на территории "ДНР" и задержали в городе Снежное бывшего командира ПВО Владимира Цемаха. Как известно, наряду со Снежным 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг".

Бывший военнослужащий "ДНР" Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

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