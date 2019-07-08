Нидерланды начали передачу дела MH17 из Украины

Фото: сбитый боинг MH17 (www.rbc.ua)

Суд начнется 9 марта 2020 года

Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу уничтожения самолета рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

По словам Петухова, начат процесс передачи уголовного производства по делу MH17 из Украины в Нидерланды для проведения судебного заседания в марте следующего года.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбития боинга MH17. Соглашение сегодня уже не действует - Нидерланды начали процедуру передачи уголовного производства из Украины. Еще более важной она будет на стадии судового заседания, которое начнется 9 марта 2020 года", - отметил он.

Напомним, 19 июня следствие объявило имена лиц, которых подозревают в уничтожении самолета. Все они будут объявлены в международный розыск и получили подозрения от СБУ. Кроме того главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Нидерланды обратятся к российским властям с просьбой выдать подозреваемых.

Рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.