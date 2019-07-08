ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Нидерланды начали передачу дела MH17 из Украины

Новости » Происшествия    08.07.2019 - 14:21
Нидерланды начали передачу дела MH17 из Украины
Фото: сбитый боинг MH17 (www.rbc.ua)

Суд начнется 9 марта 2020 года

Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу уничтожения самолета рейса MH17 на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя министра юстиции Сергея Петухова.

По словам Петухова, начат процесс передачи уголовного производства по делу MH17 из Украины в Нидерланды для проведения судебного заседания в марте следующего года.

"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию сбития боинга MH17. Соглашение сегодня уже не действует - Нидерланды начали процедуру передачи уголовного производства из Украины. Еще более важной она будет на стадии судового заседания, которое начнется 9 марта 2020 года", - отметил он.

Напомним, 19 июня следствие объявило имена лиц, которых подозревают в уничтожении самолета. Все они будут объявлены в международный розыск и получили подозрения от СБУ. Кроме того главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке заявил, что Нидерланды обратятся к российским властям с просьбой выдать подозреваемых.

Рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

 

 

Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе
Новости Украины BoeingУкраинаДонбассНидерланды
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь