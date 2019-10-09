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Украина и ЕС достигли промежуточной границы в торговых отношениях, - Качка

Новости » Политика    09.10.2019 - 05:39
Украина и ЕС достигли промежуточной границы в торговых отношениях, - Качка
Иллюстративное фото (ngu.gov.u)

Качка подчеркнул необходимость пересмотреть соглашение об ассоциации Украина-ЕС

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС достигли предела в своих торговых отношениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Качка заявил, что Украина достигла определенный лимит, который имела от запуска Соглашения об ассоциации.

"В наших отношениях мы достигли промежуточного потолка, и надо перейти на новый уровень, новое качество отношений", - сказал торговый представитель.

Он подчеркнул, что сейчас главный вопрос в отношениях Украины и ЕС - это пересмотр соглашения об ассоциации, в торговой части временно вступило в силу в 2016 году, а в полной мере - в 2017 году.

"Обе стороны понимают, что сделка, о которой договаривались десять лет назад, требует тщательного анализа, чтобы ее приспособить к новым обстоятельствам", - отметил Качка.

По его словам, новый толчок для торговли между Украиной и ЕС в обе стороны будет, если удастся, в частности, интегрировать таможни обеих сторон и заключить соглашение ACCA.

Ранее сообщалось, что параметры работы обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС могут быть конкретизированы до конца 2019 года.

РБК-Украина писало, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам из Европейского союза провести совместную оценку Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

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Новости Украины экономикаТарас Качка
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