Украина и ЕС достигли промежуточной границы в торговых отношениях, - Качка

Качка подчеркнул необходимость пересмотреть соглашение об ассоциации Украина-ЕС
Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и ЕС достигли предела в своих торговых отношениях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Качка заявил, что Украина достигла определенный лимит, который имела от запуска Соглашения об ассоциации.
"В наших отношениях мы достигли промежуточного потолка, и надо перейти на новый уровень, новое качество отношений", - сказал торговый представитель.
Он подчеркнул, что сейчас главный вопрос в отношениях Украины и ЕС - это пересмотр соглашения об ассоциации, в торговой части временно вступило в силу в 2016 году, а в полной мере - в 2017 году.
"Обе стороны понимают, что сделка, о которой договаривались десять лет назад, требует тщательного анализа, чтобы ее приспособить к новым обстоятельствам", - отметил Качка.
По его словам, новый толчок для торговли между Украиной и ЕС в обе стороны будет, если удастся, в частности, интегрировать таможни обеих сторон и заключить соглашение ACCA.
Ранее сообщалось, что параметры работы обновление Соглашения об ассоциации Украина-ЕС могут быть конкретизированы до конца 2019 года.
РБК-Украина писало, что ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам из Европейского союза провести совместную оценку Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.